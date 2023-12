Ärger in Wiederau: Vorfall auf dem Spielplatz

Unbekannte haben Spielgeräte beschädigt. Die Anzeige ging an die Polizei. Die Reparatur kostet eine vierstellige Summe.

Rico Fuhrmann ist sauer. Die Gemeinde Königshain-Wiederau tue etwas dafür, damit die Jüngsten ihren Spaß haben, sagt der Bauhofmitarbeiter. Die Spielplätze in Wiederau und Königshain wurden in den vergangenen Jahren neu hergerichtet und jüngst auch einer in Stein, der im Frühjahr eingeweiht wird. Und der Spielplatz in Topfseifersdorf ist...