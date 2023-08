Ärzte am Limit: Müssen Patienten in Mittelsachsen künftig länger auf einen Termin warten?

Auch Hausarztpraxen in Mittelsachsen belasten gestiegene Kosten

Wie schwierig ist die wirtschaftliche Lage der Praxen? Müssen sie die Öffnungszeiten einschänken, Leistungen kürzen oder gar Patienten abweisen? Zwei Stichproben aus der Region: Die nächste Zeit werde zeigen, ob er in Wechselburg und seine Kollegen in Penig und Langenleuba-Oberhain ihr Engagement weiter so anbieten können wie bisher, sagt Dr. Ludger Mende auf Nachfrage. Er ist Hausarzt in Wechselburg und praktiziert gemeinsam mit Medizinern an zwei anderen Standorten.

Die drei Landarztpraxen seien besonders von den gestiegenen Energie-, sowie Lohn- und Lohnnebenkosten betroffen. "Inflationsbedingt hat sich der Gewinn relevant reduziert. Es wird auch durch hohe Steuern immer schwieriger, Rücklagen für anstehende Investitionen zu bilden, sodass auch wir gerade unser Praxiskonzept überdenken müssen", sagt er.

Dabei behandelt die Praxis auch immer wieder neue Patienten, weil andere Praxen im Umkreis schließen. "Insgesamt stehen eine überbordende Bürokratie, hohe Steuern und hohe Lohnnebenkosten gegen einen weiteren Ausbau unserer Aktivitäten im ländlichen Raum", sagt er.

Effizienzdruck und Kostendecklung gehen zulasten der Versorgung

Neue Patienten nehme auch er immer noch auf, sagt Frank Landgraf, der seit 2004 eine Praxis für Allgemeinmedizin in Freiberg hat. Er bemühe sich. Sein Job mache weiterhin Spaß, aber er sei kein Großbetrieb wie ein Krankenhaus, das medizinisches Personal im Zweifel besser bezahlen könne. Die Politik sei seit Jahren nicht auf den ambulanten Sektor eingegangen: "Vor allem in der Pandemiezeit hat sich nichts geändert. Wir waren weder beim Klatschen dabei, noch bei den Finanzen - das ist so", sagt er.

Dabei sei es als Selbstständiger nicht das Problem, auf Patientenzahlen zu kommen: "Ich habe sehr viele Patienten, wir fangen diese auch auf", weil ringsum viele Stellen weggefallen seien, beschreibt er. "Aber die Vergütung stimmt hinten und vorne nicht mehr."

Die festgelegten Zeitkontigente machten es nicht attraktiv, den Mangel auf dem Land auszugleichen: So darf sich ein Vertragsarzt 46.800 Minuten im Quartal Patienten widmen, sagt er. Arbeitet er mehr, weil er mehr und neue Patienten aufnimmt, droht beim Honorar Ärger. "Das Hauptproblem ist immer wieder dieser Druck, das geht nicht, das darfst du nicht, dort wird eingespart."

Pro Patient ticke die Uhr, Resultat sei, dass manche Praxen eben keine Patienten mehr aufnehmen oder bei Fachärzten manche Leistungen wie Vorsorgeuntersuchungen nur mit mehr Abstand angeboten werden. Zulasten der Vorsorge und Patienten, die irgendwann im stationären Bereich landeten. Auch jüngeren Ärzten werde damit keine Perspektive geboten.

Ändere sich nichts, befürchte er in Zukunft mehrmonatige Wartezeiten beim Hausarzt oder mehr Privattarife. "Der Punkt kommt bald zum Sieden. Dabei sind das alles hausgemachte Probleme dieser Regierung." (niem)