Alles pink: Barbie und Familie im Heimatmuseum Geithain

Etwa 40 Puppen aus mehreren Jahrzehnten werden in der neuen Ausstellung gezeigt.

Im Geithainer Heimatmuseum wurde am Samstag die Weihnachs- und Winterausstellung um einen echten Spielzeugklassiker eröffnet. Barbie gewährt jungen und älteren Besuchern nun einen Einblick in ihre pinkfarbene Welt, ihre Familie und Freunde, Mode, Berufe und ihre vielen Hobbys. Etwa 40 Puppen, darunter Barbie und Ken in verschiedenen Versionen...