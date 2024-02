Areal am Bahnhof Geringswalde verliert wohl ein Schmuckstück

Bei einem Arbeitseinsatz sorgen die Mitglieder des Fördervereins Sport und Kultur weiter für mehr Durchblick. Indes tritt auch eine bittere Erkenntnis zutage.

Den Bahnhof wieder sichtbar machen: Rund ein Dutzend Enthusiasten sagten kürzlich Gestrüpp und Wildwuchs einmal mehr den Kampf an. Und zwar rund um das Seitengebäude an der Westseite des Bahnhofsgeländes in Geringswalde. Seit vergangenem Jahr ist der Förderverein Sport und Kultur Eigentümer des Terrains. „Wir hatten alle Hände voll zu...