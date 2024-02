Aschermittwoch in Penig: Diese Glanznummern hatte der Abend zu bieten

Sticheleien gegen das Gendern und die Bundesregierung, Seitenhiebe gegen den Landrat, Striptease einer Banane: Der politische Aschermittwoch in Penig war ein Feuerwerk aus Ulk und Bissigkeit.

Dieter Greysinger, Oberbürgermeister von Hainichen und zeitweise als Indianer verkleidet, will Donald Trump und Björn Höcke gerne ins Weltall schießen, Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer erkennt in der Abbildung eines Gehirns durchaus einen Darm, Gräfin Cosel will - wegen ihrer Kleiderfülle - gleich drei Plätze im sächsischen...