Auto auf der A 72 bei Geithain überschlagen - Rettungshubschrauber im Einsatz

Eine 79-Jährige und ein 80-Jähriger haben schwere Verletzungen erlitten.

Geithain.

Ein Verkehrsunfall auf der Autobahn 72 bei Geithain hat zwei Schwerverletzte gefordert. Das berichtete die Polizei. Geschehen ist der Unfall am Sonntag, 26. November, gegen 15 Uhr. Etwa drei Kilometer vor der Anschlussstelle Rochlitz kam zu dieser Zeit ein in Richtung Hof fahrender Pkw Skoda ausgangs einer Rechtskurve nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Wagen prallte gegen die Leitplanke. Danach überschlug sich das Auto und blieb auf dem Fahrzeugdach an der Böschung liegen. So schilderten die Beamten den Hergang. Der 80-jährige Skoda-Fahrer und seine 79-jährige Beifahrerin wurden bei dem Unfall schwer verletzt. Es entstand Schaden in Höhe von insgesamt etwa 15.000 Euro. Ein Rettungshubschrauber war im Einsatz. (lk)