Auto kracht in Döbeln gegen Rettungswagen

Der Schaden beläuft sich auf etwa 16.000 Euro.

Döbeln.

In einen Verkehrsunfall in Döbeln ist ein Rettungswagen verwickelt worden. Darüber hat die Polizei berichtet. Der Unfall passierte am Freitag, 5. Januar. Zu dieser Zeit war auf der Straße des Friedens in Döbeln ein 63-jähriger Mann mit einem Renault unterwegs. Der 63-Jährige wollte schließlich mit seinem Fahrzeug von der Straße des Friedens nach links in die Schillerstraße abbiegen. Dieses Manöver missglückte ihm jedoch gründlich. Der Renault stieß beim Abbiegen mit dem Rettungswagen zusammen. Am Steuer saß ein 49-Jähriger. Er hatte das Vorfahrtsrecht inne. So schilderten die Beamten den Hergang des Unfalls. An den beiden Fahrzeugen blieb durch den Aufprall ein Schaden von insgesamt etwa 16.000 Euro zurück. (lk)