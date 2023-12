Autos in Leisnig zusammengekracht - Zwei Menschen verletzt

Der Schaden an den Fahrzeugen ist erheblich.

Leisnig.

Bei einem Unfall am Montag, 18. Dezember, in Leisnig haben zwei Männer Verletzungen erlitten, so die Polizei. Der Unfall ist kurz vor 16 Uhr passiert. Zu dieser Zeit war ein 63-jähriger Mann mit seinem Pkw der Marke Volkswagen auf der Staatsstraße 31 unterwegs. Er fuhr mit seinem Wagen in Richtung Polkenberg. Schließlich wollte er nach links in eine Einmündung abbiegen. Er hatte vor, sein Fahrzeug an dieser Stelle zu wenden. In dem Augenblick kollidierte der Wagen des 63-Jährigen mit einem entgegenkommenden VW, an dessen Steuer ein 23-Jähriger saß. So schilderten die Beamten den Hergang. Beide Fahrer wurden bei dem Zusammenstoß leicht verletzt. Der entstandene Schaden beläuft sich auf insgesamt etwa 17.000 Euro. (lk)