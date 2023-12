Baum stürzt in Rochlitz auf Linienbus

Der Sturm hatte an der Bundesstraße 175 einen Baum umgerissen.

Rochlitz.

Ein Baum ist in Rochlitz am Donnerstag, 21. Dezember, auf einen Linienbus gestürzt. Das hat die Polizei berichtet. Der starke Wind, den das über Deutschland ziehende Sturmtief herangebracht hatte, warf gegen 21.10 Uhr an der Bundesstraße 175 einen Baum um. Zu dieser Zeit war der als Linienbus eingesetzte Kleinbus der Marke Fiat aus Richtung Narsdorf nach Rochlitz unterwegs. Am Steuer des Fahrzeugs saß ein 41-jähriger Mann. Etwa 100 Meter nach dem Abzweig Noßwitz fiel der Baum so unglücklich auf die Straße, dass er den vorbeifahrenden Linienbus getroffen hat. Verletzt wurde dabei niemand. So schilderten die Beamten den Hergang. Nach den Aufräumarbeiten blieb an dem Fahrzeug ein Schaden in Höhe von etwa 5000 Euro zurück. (lk)