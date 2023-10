Baustelle B 175 in Rochlitz: Verkehrsschilder werden ignoriert, Polizei bittet zur Kasse

In Rochlitz sanieren Straßenbauer die B 175 zwischen dem Abzweig nach Sörnzig und der Einmündung in den Noßwitzer Weg. Doch immer wieder kürzen Fahrer über die Baustelle ab. Die Polizei reagiert nun.

Ein beliebiger Tag im Oktober: Fahrzeuge schlägeln sich auf der abgefrästen B 175 in Rochlitz an herausgerissenen Borden und Schutthaufen vorbei. Plötzlich bleiben die Autos stehen. Polizeikontrolle. Drei Fahrer werden zur Kasse gebeten. Schließlich haben alle die Verkehrsschilder am Abzweig nach Sörnzig ignoriert und sind an Absperrgittern...