Bauvorhaben in Penig: Wie die Feuerwehr und Schüler davon profitieren

Entschlammung der Löschwasserteiche und Sanierung in den Schulen: Penig hat derzeit mehrere Vorhaben auf ihrer Agenda. Was steht aber genau an und wozu?

Während auf den Straßenbaustellen in Penig derzeit noch Winterruhe herrscht, geht es an anderer Stelle hoch her. Gleich drei Maßnahmen will die Stadt in den kommenden Monaten angehen, erste Schritte sind teilweise schon getan. Wie Bürgermeister André Wolf (CDU) kürzlich in der Stadtratssitzung betonte, stehen unter anderem die... Während auf den Straßenbaustellen in Penig derzeit noch Winterruhe herrscht, geht es an anderer Stelle hoch her. Gleich drei Maßnahmen will die Stadt in den kommenden Monaten angehen, erste Schritte sind teilweise schon getan. Wie Bürgermeister André Wolf (CDU) kürzlich in der Stadtratssitzung betonte, stehen unter anderem die...