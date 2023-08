Bei der Feuerwehr Rochlitz wird der Kaffee kalt

Fünf Einsätze in zwei Tagen. Das ist für die Freiwillige Feuerwehr Rochlitz durchaus eine außergewöhnliche Bilanz. Allein am Mittwoch wurden die Einsatzkräfte zu drei Einsätzen gerufen. In zwei Fällen mussten die Kameraden den Rettungsdienst unterstützen, dabei waren sie Mittwochfrüh und am Nachmittag jeweils als Tragehilfe für...