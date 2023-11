Bei Kontrolle in Erlau: Polizei bemängelt fehlende Kindersitze in Schulbussen

Bei einer Schulbuskontrolle in Erlau hat die Polizei mehrere Verstöße festgestellt.

Erlau.

Gemeinsam mit dem Verkehrsverbund Mittelsachsen haben Beamte der Chemnitzer Verkehrspolizeiinspektion am Donnerstagmorgen an der Heinrich-Hoffmann-Schule in Erlau eine Schulbuskontrolle durchgeführt. Während der anderthalb Stunden wurden neun Kleintransporter, ein Kleinbus (16-Sitzer) sowie zwei Pkw, die zum Schülertransport genutzt wurden, kontrolliert, teilte ein Sprecher der Polizeidirektion Chemnitz am Freitag mit. An den Fahrzeugen gab es 29 Beanstandungen. Unter anderem wurde in acht Fällen kein Kindersitz benutzt. In sechs Fällen fehlte das Schulbussymbol oder war fehlerhaft. Zudem wurde ein Verstoß gegen das Fahrpersonalgesetz festgestellt und zweimal war das Erste-Hilfe-Material zu beanstanden. (fp)