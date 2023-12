Bergparade und geheimnisvolle Türchen: Weihnachtliches zum zweiten Adventswochenende

Was macht Weihnachten eigentlich besonders? Konzerte, Lichterglanz, Weihnachtsmärkte. Und viel Geheimnisvolles. All das ist in Mittelsachsen am Wochenende zu erleben.

Der zweite Advent steht sozusagen in den Startlöchern. Es kann also keineswegs verwundern, dass das kommende Wochenende ausschließlich Weihnachtliches zu bieten hat: Märkte, Konzerte, Adventsführungen. Allein in Freiberg ist einiges los. Unter anderem gibt es im Mehrgenerationenhaus „Buntes Haus“ einen Weihnachtsflohmarkt. Neben dem... Der zweite Advent steht sozusagen in den Startlöchern. Es kann also keineswegs verwundern, dass das kommende Wochenende ausschließlich Weihnachtliches zu bieten hat: Märkte, Konzerte, Adventsführungen. Allein in Freiberg ist einiges los. Unter anderem gibt es im Mehrgenerationenhaus „Buntes Haus“ einen Weihnachtsflohmarkt. Neben dem...