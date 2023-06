Betrunken im Transporter unterwegs: Polizei zieht in Erlau Fahrer aus dem Verkehr

Erlau.

Reichlich Alkohol im Blut hatte ein 56-Jähriger Autofahrer in Erlau, als ihn die Polizei jetzt aus dem Verkehr zog. Im Bericht schilderte die Polizeidirektion Chemnitz, was sich zugetragen hatte. Demnach war der Mann am Freitagabend, gegen 22.35 Uhr mit seinem VW-Transporter auf der Straße An der Winterschänke unterwegs. Polizeibeamte unterzogen ihn einer allgemeinen Verkehrskontrolle. Freiwillig ließ er seinen Atem auf Alkohol testen. Das ergab laut den Informationen einen vorläufigen Wert von 1,34 Promille. Der Transporterfahrer musst ins Krankenhaus, damit dort Blut abgenommen werden konnte. Außerdem stellten die Beamten den Führerschein des Mannes sicher. Eine Strafanzeige erwartet den Fahrer nun ebenfalls. (fmu )