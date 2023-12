Betrunken mit dem Auto in Geringswalde

Die Polizei hat einen 56-Jährigen im Ortsteil Hoyersdorf ertappt. Der Mann war in den Graben gefahren.

Geringswalde.

Ein 56-jähriger Mann musste am Mittwoch in Geringswalde seinen Führerschein der Polizei überlassen. Die Beamten hatte zuvor mit ihm einen Atemalkoholtest unternommen. Der Test hatte einen Wert von von 1,92 Promille ergeben. Die Kontrolle auf Alkohol kam nicht von ungefähr. Der Autofahrer war gegen 21.45 Uhr im Geringswalder Ortsteil Hoyersdorf mit seinem Pkw unterwegs. Er fuhr auf der Staatsstraße 200 und bog am Abzweig Aschershain nach rechts ab. Doch statt dort auf der Geringswalder Straße weiterzufahren, endete die Fahrt im linken Straßengraben. An seinem Auto war ein Schaden von etwa 2500 Euro entstanden. Für den Mann folgten zudem eine Blutentnahme im Krankenhaus und eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr. (lk)