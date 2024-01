Bildungswege entdecken: Freies Gymnasium Penig präsentiert Angebote

Wichtige Entscheidungshilfe für Eltern und Kinder. Schule zeigt Lehr- und Lernumgebung.

Penig.

Das Freie Gymnasium Penig öffnet am 20. Januar seine Türen für Eltern und Schüler. Nach Angaben der Schule bietet der Tag der offenen Tür von 10 bis 13 Uhr umfassende Einblicke in den Schulalltag. Der Informationstag richtet sich insbesondere an Viertklässler und ihre Eltern, die auf der Suche nach einer weiterführenden Schule sind. Die Besucher können Einrichtungen wie den Freizeitkeller, Sport- und Spielräume, Kreativwerkstatt sowie Tanz- und Theaterprobenräume erkunden. Zusätzlich werden Beratungen zur Schulfinanzierung und Schülerbeförderung angeboten. Am Infostand des Elternrats erhalten Interessierte Erfahrungsberichte aus erster Hand, und das Abi-Café versorgt die Gäste mit kleinen Snacks und Mittagsimbissen. (fp)