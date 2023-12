Blick hinter die Kulissen: Evangelische Oberschule in Lunzenau stellt sich vor

Die Schule in freier Trägerschaft lädt zum Tag der offenen Tür im Januar ein.

Einblicke in die Evangelische Oberschule in Lunzenau erhalten Interessierte im Januar. Zum Tag der offenen Tür stellt sich die Schule, die von 260 Schülerinnen und Schülern der Klassen 5 bis 10 besucht wird, am 27. Januar vor. Von 10 bis 13 Uhr heißt es kennenlernen, informieren, zuschauen und mitmachen. Fünftklässler führen durch das Haus....