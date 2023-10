Brand am Regenbogen in Rochlitz: Feuerwehr verhindert Schlimmeres

War es Unachtsamkeit, war es Vergesslichkeit? Eine Frau hatte den Herd nicht ausgeschaltet. Daher musste jetzt die Feuerwehr in Rochlitz ausrücken.

Zu einem Brand Rochlitz ist am Donnerstag die Feuerwehr gerufen worden. Laut Feuerwehrsprecher Heiko Dost hatte ein Rauchmelder in einem Wohnblock am Regenbogen Alarm ausgelöst. Nachdem gegen 15.30 Uhr die Sirene aufheulte, rückten Minuten später elf Einsatzkräfte der Feuerwehr mit zwei Fahrzeugen dorthin aus. „Wir wollten schon die Tür...