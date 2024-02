Brand bei Penig: Auto wird Raub der Flammen

Schrecksekunden für einen Autofahrer bei Penig: Plötzlich qualmt es aus der Motorhaube. Augenblicke später eilt die Feuerwehr dorthin.

Diese Fahrt dürfte einem Autofahrer lange im Gedächtnis haften bleiben. Als der Mann am Samstag kurz vor 19 Uhr auf der S 57 Richtung Penig unterwegs war, qualmte es plötzlich aus dem Motorraum. Ehe der Wagen zu brennen anfing, konnte der Mann laut Gemeindewehrleiter Thomas Cramer sein Fahrzeug noch auf Höhe des Hochbehälters in Chursdorf am...