Bücherbetrug: Ehepaar aus Hartha verliert tausende Euro

Hartha.

Der Verkauf von zwei Lexika-Sammlungen sollte Geld einbringen – stattdessen hat ein Ehepaar aus Hartha aber mehr als 40.000 Euro verloren. Laut Polizei hatte sich das Paar im Herbst 2021 dazu entschlossen, zwei Lexikotheken zu veräußern. Im November 2021 bot ein angeblicher Verlagsvertreter seine Hilfe dabei an und ließ sich die Bankdaten des Ehepaars geben. Später bekam das Paar Post wegen eines Kreditvertrages im fünfstelligen Eurobereich, der höchstwahrscheinlich durch den angeblichen Vertreter oder seine Komplizen abgeschlossen worden war. Im Sommer 2022 meldete sich ein Mann von einem angeblichen Bücherhaus bei dem Ehepaar. Er versprach horrende Erlöse für die Lexika. Das Paar sollte aber ein Buch für mehr als 15.000 Euro zukaufen. Im Sommer 2023 bekamen die Eheleute einen Anruf, dass ein Käufer gefunden sei. Wenig später erschien ein Vertreter zum Verkaufsgespräch. In dessen Folge erhielten die Geschädigten erneut Post von einer Bank. Ein weiterer Kredit über tausende Euro war bewilligt. Im September meldete sich schließlich ein angeblicher Mittler des Interessenten. 150.000 Euro wolle er bezahlen. Erneut waren vorab Zahlungen notwendig, dann brach der Kontakt ab. Das Paar wandte sich an die Polizei. Diese warnt eindringlich vor der Masche, die als Bücher- oder Faksimile-Betrug bezeichnet wird. (bp)