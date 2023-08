Busfahrer und Fahrgast gehen in Döbeln aufeinander los

Ein Streit am Dienstag in einem Bus in Döbeln eskalierte derart, dass es zu Prügeleien kam, so die Polizei. Der Streit zwischen dem 57-jährigen Busfahrer und einem 18-jährigen Fahrgast ist gegen 15 Uhr an der Haltestelle Albert-Schweitzer-Straße entbrannt. Der Busfahrer hatte den 18-Jährigen gepackt, was zu Handgreiflichkeiten führte. Dann...