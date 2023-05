Camping bei Rochlitz: Heimwerker schafft lauschige Oase in Altgeringswalde

Er ist kein Camper. Doch Andreas Wilhelm hat ein Herz für Fans von Caravaning & Co. Und weil das so ist, hat er in monatelanger akribischer Kleinarbeit sein rund 3500 Quadratmeter umfassendes Grundstück im Geringswalder Ortsteil Altgeringswalde zum Zeltplatz mit Stellplätzen für Wohnmobile und Wohnanhänger hergerichtet.