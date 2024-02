Chemikerin und Beauty-Queen: Sharon Janz und ihre Naturkosmetik bei Penig

Was sie macht, macht sie mit Leidenschaft und Herzblut. Sharon Janz, 33 Jahre alt und aus Thierbach bei Penig. Die Chemikerin stellt in ihrer Manufaktur Naturkosmetik her und lebt so ihren Traum.

Cremes für junge und ältere Haut, für Frauen und Männer, verschiedenste Öle, etwas Passendes für den Bart und das Haar, dazu mehrere Badezusätze, Düfte und Make-up. Glasflaschen, Dosen und andere Kosmetik-Utensilien stehen auf dem Schreibtisch im Büro von Sharon Janz in Niederfrohna. Mehr als 40 Produkte sind es inzwischen. Haarbürsten... Cremes für junge und ältere Haut, für Frauen und Männer, verschiedenste Öle, etwas Passendes für den Bart und das Haar, dazu mehrere Badezusätze, Düfte und Make-up. Glasflaschen, Dosen und andere Kosmetik-Utensilien stehen auf dem Schreibtisch im Büro von Sharon Janz in Niederfrohna. Mehr als 40 Produkte sind es inzwischen. Haarbürsten...