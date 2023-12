Chor singt sogar Gospel in Basilika in Wechselburg

Das Basilikasingen des Paul-Fleming-Chors gibt es seit mehr als 50 Jahren. Nur an zwei Tagen ist es möglich, die Karten im Vorverkauf zu ergattern.

Alte und moderne Weihnachtslieder, darunter Gospel, erklingen am dritten Advent in der Wechselburger Basilika beim Weihnachtskonzert des Paul-Fleming-Chors Wechselburg. Um 15 Uhr am 17. Dezember beginnt das rund 50-minütige Konzert. Geboten werden weihnachtliche und adventliche Weisen in verschiedenen Besetzungen, etwa im Gesang nur der Männer...