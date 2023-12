Countdown für Machtwechsel: Stadtrat bereitet Neuwahlen mit Spannung vor

Die Kommune stellt bereits jetzt die Weichen für eine Neubesetzung des Stadtrates.

In rund sechs Monaten ist es wieder soweit: Nach einer fünfjährigen Legislaturperiode werden die Sitze des Stadtrates sowie die der Ortschaftsräte neu besetzt. Dem voraus gehen Beschlüsse, wer und in welcher Anzahl als Beisitzer fungiert. Zudem muss für das Prozedere ein Wahlausschuss aufgestellt werden. Darüber wollen sich die Stadträte in...