Dachstuhl eines unbewohnten Mehrfamilienhauses in Colditz angezündet

Die Polizei sucht zwei Männer, die am Brandort gesehen wurden.

Der Dachstuhl des unbewohnten Mehrfamilienhauses an der Dresdener Straße in Colditz, das am 28. August gebrannt hatte, wurde angezündet. Kriminalbeamte ermitteln wegen des Verdachts auf Brandstiftung. Das teilte die Polizei mit. Ermittlungen ergaben, dass zwei Männer am Brandort gesehen wurden. Einer sei bis 180 Meter groß, schlank, 18 bis 19...