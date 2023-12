Damit auch künftig noch Züge in Rochlitz rollen: Modellbahner wollen Nachwuchs begeistern

Seit ihrer eigenen Kindheit sind sie Fans der Eisenbahnen und Landschaften im Miniaturformat: die Mitglieder eines Rochlitzer Vereins. Sie haben einige Ideen, wie das Hobby zeitgemäß bleiben kann.

Hier warten Reisende am Bahnhof Steudten auf den Zug. Dort sitzt ein Angler am Bach und hofft auf einen guten Fang. An anderer Stelle lassen sich Kühe frisches Gras schmecken, helfen Feuerwehr und Rettungsdienst bei einem Verkehrsunfall und wird in einer Werkstatt geschweißt – in der zweitägigen Modellbahnausstellung in Rochlitz gibt es viel...