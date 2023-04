Das Waldcafé in Göhren: Hochzeitsgeschenk und Lebenswerk einer Familie

Das Waldcafé in Göhren gibt es seit mehr als 30 Jahren. Ab und zu dachte Familie Vollert darüber nach, zu schließen. Doch das Herz hängt an ihrem Lebenswerk - auch weil sie Café und Pension nur nebenbei betreiben.

Wechselburg/Göhren. Gerade einmal neunzehn Jahre alt war Sybille Vollert, die Inhaberin des Waldcafés, als sie sich selbstständig machte. Gemeinsam mit ihren Eltern wagte sie es, am 3. Oktober 1990 im kleinen Örtchen Göhren, ein Café zu eröffnen. Bekannt ist der Ort durch das Göhrener Viadukt, auf dem die Züge zwischen Leipzig und Chemnitz verkehren. Göhren ist ein Ortsteil von Wechselburg, der 1994 eingemeindet wurde.

Villa war einst Hochzeitgeschenk

"Diese Villa war damals ein Hochzeitsgeschenk für meine Uroma", sagt die mittlerweile 52-Jährige. Seit 1914 ist das Gebäude somit im Besitz der Familie. Sie selbst sei in der Altmark aufgewachsen. "Diese Region ist bekannt für den Spargel", sagt Vollert. Sie hätte diesen damals sogar selbst angebaut, was ihr heute in die Karten spiele. "Zu Pfingsten gibt es bei uns immer die Spargeltage", sagt die gebürtige Gardelegenerin. Das ist eine Stadt zwischen Stendal und Salzwedel.Verschiedene Höhepunkte gebe es rund ums Jahr. Es startet mit einem Brunch in der Osterzeit, auch Wild- und Martinsgansessen wird angeboten.

Außerdem ist das Haus in dieser Lage aber auch ein Wohlfühlort. Wanderer und Radfahrer nutzen es für eine Erholungspause. Selbst gebackene Kuchen, Eisbecher, verschiedenste Kaffeespezialitäten sowie kleine Snacks stärken die Gäste. Das Waldcafé Göhren bietet einen idealen Ausgangspunkt für Rad- und Wandertouren durch das malerische Muldental. "Leider ist es über die öffentlichen Verkehrsmittel nicht erreichbar", sagt Vollert. Ein paar Parkplätze gibt es jedoch. Und der Fußmarsch wird mit einem schönen Blick von der Café-Terrasse aus auf die Zwickauer Mulde belohnt.

Mutter kümmert sich um Pension

Auch eine kleine Pension gehört zum Familienbetrieb. Gäste können in drei Doppel- und zwei Einzelzimmern übernachten. "Meine Mutter, Ute Müller, kümmert sich darum", erklärt Vollert. Diese sei längst Rentnerin und hätte Freude daran. Spaß macht es Sybille Vollert ebenfalls. Ansonsten würde sie es neben ihrer Teilzeitarbeit in einer Kindertagesstätte in Wechselburg nicht noch zusätzlich schaffen.

Ihr Mann Andreas unterstützt sie dabei. Er hat sogar einen Vollzeitjob. Als Bäcker muss er bereits um 3 Uhr aufstehen. Da das Café außer Montags täglich geöffnet hat, sind die Tage für ihn schon lang. Der 56-Jährige kümmert sich zusätzlich um die anfallenden Bürosachen. Wenn einmal viel anläge, würden sie auch Unterstützung von ihren beiden Kindern Felix und Leonie bekommen. "Vor allem unser Sohn hilft des Öfteren, weil er mit in der Villa wohnt", erklärt die Mutter. Die Tochter würde mittlerweile im benachbarten Wechselburg Zuhause sein.

Im Waldcafé gibt es viele Familienfeiern

Die stimmungsvollen Räumlichkeiten der Villa sind seit vielen Jahren ein beliebter Ort für Feierlichkeiten aller Art. Bekannt ist das Waldcafé für die Herzlichkeit der Familie. Auch die Küche ist gut bürgerlich. Sogar ein Plattenservice und Catering mit Berücksichtigung individueller Wünsche wird angeboten. In einem stilvollen Saal werden Familienfeiern für bis zu 50 Personen ausgerichtet.

Was Sybille Vollert in den letzten Jahren auffällt: Die Gäste sind schwieriger geworden. "Es hat kaum einer mehr Zeit oder Geduld." Vor allem im Internet würde es viel Gemecker geben, ohne mal nach dem Grund zu fragen. "Die Besucher wissen oft nicht, dass wir nur ein kleines Familienunternehmen sind", sagt sie. Es gebe für die Beschwerden auch keine richtige Lösung.

Gäste werden anspruchsvoller

"Wenn wir an unseren Highlighttagen wie Pfingsten nur die vorbestellten Gäste bedienen, dann hören wir uns an, dass es wie früher in der DDR sei", fährt sie fort. "Wenn wir aber für alle öffnen, dann dauere es zu lange". So etwas sei ärgerlich und man frage sich in solchen Momenten so manches Mal, warum man sich so viel Mühe mache. Vor allem in Zeiten der Pandemie war es schwierig für die Familie. Hin und wieder spielten die beiden mit dem Gedanken das Waldcafé zu schließen. "Auch jetzt in der Energiekrise ist es nicht einfach für uns", betont Sybille Vollert. Doch irgendwie rappelt sich die Familie immer wieder auf - und das ganz nebenbei. (espe)