Deko-Firma World of Mall in Rochlitz: Chefin liebt es bunt und setzt auf Upcycling

Eileen Schroth und ihr Team statten zu Weihnachten 25 Einkaufscenter und Firmen mit Dekoration aus. Dabei geht es kreativ und nachhaltig zu – wie in den Malereien und Möbelstücken der Geschäftsfrau.

Hier macht ein Glas mit Sahne, Kirschen und Donut Lust auf Süßes, dort sind das Nummernschild eines New Yorker Busses und ein Fahrplan ins Bild eingearbeitet, auf einem anderen Werk die Karlsbrücke in Prag festgehalten. Immer neue Motive entdeckt der Gast, wenn Eileen Schroth ihre Bilder zeigt. In jedem Raum im Büro und der angrenzenden...