„Demokratie hat ein Gesicht“: Aktionstag am 10. März in Mittelsachsen

Landrat Dirk Neubauer und Waldheims Bürgermeister Steffen Ernst haben einen Aufruf gestartet. Zwischen Freiberg und Penig sollen die Menschen auf die Straße gehen. Worum geht es?

Bei der Demonstration „Nie wieder ist jetzt“ am vergangenen Donnerstag in Penig hatte er es angekündigt, jetzt folgte der offizielle Aufruf: „Wir würden euch gern aufrufen, am 10. März gemeinsam in Mittelsachsen - da wo ihr wohnt oder in dem Ort, wo ihr seid - auf die Straße zu gehen für unsere Demokratie, für unsere freiheitliche...