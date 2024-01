Diebe bedienen sich in Rochlitzer Scheune

Die Täter haben im Ortsteil Breitenborn unter anderem eine Bohrmaschine und einen Winkelschleifer gestohlen.

Rochlitz.

Einbrecher haben sich im Rochlitzer Ortsteil Breitenborn eine Scheune zum Ziel ihrer kriminellen Pläne genommen. Die Einbrecher sind der Zeit zwischen dem Freitag, 26. Januar, gegen 16 Uhr, und dem Sonntag, etwa 11 Uhr, zur Tat geschritten. Das hat die Polizei berichtet. Die Unbekannten drangen in dem Zeitraum in das Gebäude an der Breitenborner Straße ein. Sie durchsuchten die Scheune nach lohnender Beute. Dabei entdeckten sie mehrere Elektro- sowie Arbeitsgeräte, die sie stahlen. Darunter waren eine Bohrmaschine und ein Winkelschleifer. Der geschätzte Wert des Diebesguts beläuft sich auf etwa 5000 Euro. Damit sind die Diebe unbemerkt verschwunden, schilderten die Beamten, die nun in diesem Fall ermitteln. (lk)