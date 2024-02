Diskussion um Plakate in Rochlitz: „Frag Frank!“ - Hä, welchen Frank?

In Rochlitz und Mittweida hängen Plakate, auf denen der Slogan „Frag Frank!“ steht. Das sorgt für Gesprächsstoff - denn der Spruch taucht deutschlandweit in unterschiedlichen Zusammenhängen auf. Was steckt dahinter?

„Wer einen Frank in seinen Reihen hat und nie eine Kampagne mit dem Slogan ,Frag Frank!‘ macht, dem ist nicht zu helfen“, sagt Steffi Mitzscherling und freut sich. „Das ist so eine schöne Alliteration, da geht einem doch das Herz auf.“ Seit ein paar Tagen sorgen in Rochlitz blau-weiße Plakate mit der Aufforderung „Frag Frank!“ für... „Wer einen Frank in seinen Reihen hat und nie eine Kampagne mit dem Slogan ,Frag Frank!‘ macht, dem ist nicht zu helfen“, sagt Steffi Mitzscherling und freut sich. „Das ist so eine schöne Alliteration, da geht einem doch das Herz auf.“ Seit ein paar Tagen sorgen in Rochlitz blau-weiße Plakate mit der Aufforderung „Frag Frank!“ für...