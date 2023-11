Drei Menschen verletzt bei zwei Unfällen an der A 72 bei Hartmannsdorf

Eine 52-jährige Frau und ein 40-jähriger Mann wollten auf die Autobahn auffahren, was beide Male schief ging.

Hartmannsdorf.

Bei Unfällen am Donnerstag, 2. November, an der Autobahnauffahrt zur A 72 bei Hartmannsdorf haben drei Menschen Verletzungen erlitten, so die Polizei. Der erste Unfall war gegen 13 Uhr, der nächste gegen 14.40 Uhr passiert. Im ersten Fall bog aus Richtung Limbach-Oberfrohna eine 52-Jährige mit einem Ford an der Anschlussstelle von der S 242 auf die A 72 ab und kollidierte mit einem Fiat. Die Fiat-Fahrerin (72) wurde leicht verletzt. Der Schaden: etwa 6000 Euro. Etwas später bog der auch aus Richtung Limbach-Oberfrohna kommende Fahrer (40) eines Skoda nach links in die Auffahrt ab. Der Skoda stieß mit einem VW eines 43-Jährigen zusammen. Dabei wurden beide Fahrer leicht verletzt. Der Schaden: etwa 15.000 Euro. (lk)