Drogen, Tod und Sex-Verbrechen: Mittelsachsens aufsehenerregende Gerichtsprozesse 2023

Auch 2023 hielten unzählige Verbrechen die Mittelsachsen in Atem. Bei einigen läuft es einem kalt den Rücken herunter, manche schockieren, andere lassen einen ratlos zurück. Eine Auswahl menschlicher Abgründe.

Krimis wie der „Tatort“ fesseln jede Woche ein Millionenpublikum. Mord, Totschlag, Drogenkriminalität, die menschlichen Abgründe im Allgemeinen – das sind Zutaten für diese Geschichten. Was im TV zu sehen ist, ist manchmal gar nicht so weit weg von der Realität. Und so verwundert es nicht, dass Verbrechen, die wirklich in Mittelsachsen...