Eine Tafel zum 125. Geburtstag: Penig erinnert an Erich Kästner

An den bekannten Kinderbuchautor Erich Kästner („Emil und die Detektive“, „Das fliegende Klassenzimmer“) erinnert jetzt eine Tafel in Penig. Anlässlich des 125. Geburtstags des Schriftstellers, er wurde am 23. Februar 1899 in Dresden geboren, wurde die Tafel nun in Penig am Haus Leipziger Straße 7 am Freitag enthüllt. In dem Haus...