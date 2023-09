Einzigartig und prämiert - Rochlitzer Porphyr als Baustoff gefragt

Der Rochlitzer Porphyr ist einzigartig auf der Welt. Als Baustoff spielt er nicht nur in Sachsen noch immer eine Rolle. Im Steinbruch sorgt man sich allerdings wegen des Arbeitskräftemangels.

Für einen Stein aus Sachsen ist der Rochlitzer Porphyr weit herumgekommen. Das Löwendenkmal der Bayer-Werke in Leverkusen, der Fruchtbarkeitsbrunnen in Berlin, das Grab von Immanuel Kant in Königsberg (Kaliningrad) - sie alle bestehen aus dem rötlichen Vulkangestein. Trotzdem drücken den Chef der Rochlitzer Porphyr-Manufaktur, Klaus...