Endlich ist wieder Sport in der Turnhalle in Wechselburg möglich: Das ist jetzt neu und besser

Nachdem die Sportstätte saniert worden ist, können die Nutzer zurück. Die „Freie Presse“ hat sich vor der Wiedereröffnung umgeschaut und auch erfahren, wie die Kur des Gebäudes noch weitergehen soll.

In Kürze dürfen in der Wechselburger Turnhalle wieder Körbe geworfen, die Kletterstangen erklommen und bei Sit-ups an der Sprossenwand geschwitzt werden. Denn nach monatelanger Sanierung ist die Sportstätte wieder zur Nutzung bereit. Am Donnerstag ab 16 Uhr können zur Einweihung alle Neugierigen vor Ort erfahren, was sich getan hat. Die...