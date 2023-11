Erlau: Erlauer Vereinschef sahnt bei Kleintierschau Preise ab

Mehr als 400 Tiere wurden am Wochenende zur 29. Kreisrassegeflügelschau mit Kaninchenschau in Erlau ausgestellt.

Mehr als 400 Tiere wurden am Wochenende zur 29. Kreisrassegeflügelschau mit Kaninchenschau im Vereinsheim an der Ahornstraße in Erlau ausgestellt. Rassegeflügel präsentierten insgesamt 39 Züchter, mit Kaninchen waren elf Züchter vertreten. Wolfgang Ahnert, der Vereinsvorsitzende des Kleintierzuchtverein 1888 Erlau und Umgebung, war auch bei...