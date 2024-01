Erlebnisreiche Schulbesichtigung in Penig: Experimente und Vorführungen begeistern

Das Gymnasium und die Oberschule in Penig öffneten ihre Türen für Besucher. Ein Tag voller spannender Einblicke und neuer Erfahrungen wartete auf sie.

Das Interesse war erneut enorm, egal ob in der Friedrich-Eduard-Bilz-Oberschule oder dem Freien Gymnasium. Haufenweise Neugierige, darunter viele ehemalige, aber auch künftige Schüler, zogen am Samstag beim Tag der offenen Tür durch die Einrichtungen, schauten sich Klassenräume und Fachkabinette an. In Fächern wie etwa Physik und Chemie...