Essen brennt auf dem Herd an: Feuerwehr in Wechselburg im Einsatz

Die Bewohnerin eines Hauses musste ins Krankenhaus gebracht werden.

Wegen verbrannten Essens in einer Küche eines Hauses in Wechselburg sind Feuerwehren im Einsatz gewesen. Die Hilfe war am Mittwoch gegen 21.15 Uhr in der Straße Siedlung gefragt. Die Bewohnerin hatte das Essen auf dem Herd vergessen, wodurch es verkohlte und sich Rauch entwickelte. Die Feuerwehr brachte die Tiegel aus dem Haus, die Fenster...