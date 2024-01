Evangelische Grundschule Lunzenau stellt sich bei Tag der offenen Tür vor

260 Schülerinnen und Schüler werden an der Einrichtung unterrichtet. Die Präsentation von AG und Neigungskurs „Tüfteln/Robotics“ kam besonders gut an.

Zahlreiche Besucher nutzten am Samstag die Gelegenheit, um sich beim Tag der offenen Tür an der Evangelischen Oberschule Lunzenau ein Bild von der Einrichtung zu machen. Dort werden aktuell 260 Schülerinnen und Schüler unterrichtet. Einblicke gab es in die einzelnen Fachbereiche, in die Schulsozialarbeit, und auch die Arbeitsgemeinschaften...