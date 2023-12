Fahrradfahrerin in Geringswalde von Transporter angefahren

Die 50-Jährige wurde schwer verletzt. Bei dem Transporterfahrer war Alkohol im Spiel.

Geringswalde.

Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstag, 14. Dezember, in Geringswalde hat eine 50-jährige Fahrradfahrerin schwere Verletzungen erlitten. Das teilte die Polizei mit. Geschehen ist der Unfall gegen 17.55 Uhr auf der Bundesstraße 175. Sie war von einem VW-Transporter, an dessen Steuer ein 33-Jähriger saß, auf der Dresdener Straße überholt worden. Der Transporter fuhr in Richtung Hartha. Bei dem Überholmanöver stieß der Wagen mit dem Fahrrad zusammen. Die Frau stürzte und zog sich dabei die Verletzungen zu. Der 33-Jährige musste sich bei einem Arzt vorstellen. Weil ein Atemalkoholtest mit ihm einen Wert von 1,04 Promille ergab, wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Der Schaden: insgesamt etwa 1500 Euro. (lk)