Falsche Gewinnversprechen in Mittelsachsen und Chemnitz: Betrüger versuchen Abzocke

Angebliche Gewinner sollten Vorauszahlung leisten. Die Polizei warnt vor dieser Masche.

Chemnitz/Flöha/Lunzenau.

Wieder haben Betrüger versucht, mit falschen Gewinnversprechen Bürger abzuzocken. Laut Polizei ging am Montag ein Hinweis eines Chemnitzers ein, der angerufen und zu einem Gewinn in Höhe von knapp 40.000 Euro beglückwünscht wurde. Für angebliche Überführungskosten sollte er mehrere hundert Euro entrichten. Weitere derartige Anrufe erhielten bereits am vergangenen Freitag Bürger aus Flöha und Lunzenau. Sie sollten Paypal-Gutscheinkarten im Wert von 900 Euro besorgen und die Codes übermitteln, bevor sie den angeblichen Gewinn ausgezahlt bekommen würden. Die Angerufenen haben aber den Betrug durchschaut. Dennoch warnt die Polizei vor Vorauszahlungen auf versprochene Gewinne. (fp)