Falsches Rezept in Döbelner Apotheke vorgelegt - Polizei greift ein

Beamte haben zwei moldauische Staatsangehörige vorläufig festgenommen.

Beamte des Polizeireviers Döbeln haben am Donnerstag, 22. Februar, gegen 11 Uhr zwei Männer (34, 38) mit moldauischer Staatsangehörigkeit vorläufig festgenommen. Die Männer hatten versucht, ein gefälschtes Rezept in zwei Apotheken einzulösen, so die Polizei. Die Männer legten in einer Apotheke am Obermarkt ein gefälschten Rezept vor. Als...