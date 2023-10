Familientag in der Schlossküche Rochlitz: Dem Superfood des Mittelalters auf der Spur

Zeitreise zurück: Warum Hafergrütze und Nervenkekse auch heute noch bei ganz neuzeitlichen Beschwerden helfen können, ließ sich am Sonntag beim Großen Backen auf Schloss Rochlitz entdecken.

Das Holzfeuer loderte, Rauch stieg zum Rauchfang, die Glut trieb den Pastetenofen auf 200 Grad: Für den Familientag wurde die Schlossküche in Rochlitz am Sonntag auf Temperatur gebracht. Allerdings durfte es in den Tiegeln und Töpfen auch nicht zu heiß werden, damit nichts anbrannte: "Die Besucher staunen immer, wie schwierig es zu handeln...