Fasching in Döhlen: Fulminante Party zum Neustart in Zettlitz

Dem Ende nah konnten die Mitstreiter des Döhlener Carnevals Verein das Ruder herumreißen. So fiel die Feier zum Neustart aus.

Es ist nur ein beschauliches Dorf, aber eine Faschingshochburg in der Region: Döhlen. Nach vier Jahren Pause konnten die Mitstreiter des Döhlener Carnevals Verein wieder feiern; und zwar am Samstag in der bestens gefüllten Turnhalle von Zettlitz. Die Stimmung war getreu dem Motto „Der Döhlner Fasching ist am Leben und bringt ganz Zettlitz...