Faschingsauftakt in der Region Rochlitz: Wo wird am 11. 11. Party gemacht?

So sah der Rathaussturm in Rochlitz im Vorjahr aus. Das am längsten amtierende Prinzenpaar Elisabeth I. und Närrin Heidi I. übergab das Amt an Prinz Dominik I. und Prinzessin Claudia II. Oberbürgermeister Frank Dehne gab nicht nur den Schlüssel, sondern auch seine Krawatte her. Bild: Mario Hösel/Archiv