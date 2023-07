Ferientipp: Lustige Ratereise auf Schloss Rochlitz

Kleine Besucher können in den Sommerferien per Ratereise das Schloss Rochlitz erkunden. Denn: Was machte der Ritter eigentlich, wenn er Urlaub hatte? Hatte ein Ritter überhaupt Urlaub? Und wenn ja, wohin ging seine Reise, in ferne Länder? Was tat er da? Und was packte er in sein Köfferchen? Wie die Schlossverwaltung mitteilt, lädt das...