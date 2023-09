Fest in Milkau: Ein Dorf im Feierfieber

Wenn in dem Ort bei Erlau gefeiert wird, geht es heiß her: Es wird miteinander geredet, gespielt und getanzt. Eine Überraschung gab es für die Kinderfeuerwehr.

In Milkau ist am Wochenende das Dorf-, Kinder- und Erntedankfest gefeiert worden. Eine Überraschung durften die Jungen und Mädchen der Löschpandas, der Kinderfeuerwehr der Gemeinde Erlau, am Samstag erleben. Die Kinder erhielten ihr eigenes Einsatzfahrzeug. Felix Bunge hatte die Idee und konnte auf Unterstützung aus den Reihen der Feuerwehr...